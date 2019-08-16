Дело Атамбаева. В каких случаях можно задерживать бывшего президента

Уголовно-процессуальный кодекс запрещает задерживать бывшего президента. Об этом заявил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, согласно УПК, президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть задержан по подозрению в совершении преступления, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления.

«Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева. Это означает, что он не подвергался задержанию в момент совершения преступления, то есть исключительный случай, о котором говорится в УПК, отсутствовал. По иерархии нормативно-правовых актов Кыргызстана Уголовно-процессуальный кодекс стоит выше Закона «О гарантиях деятельности президента КР и о статусе экс-президента КР», положения которого позволяют снимать статус экс-президента. Но и здесь есть важный момент — поправки, внесенные парламентом в закон о статусе экс-президента, не распространяются на Алмазбека Атамбаева. Ведь, согласно Конституции, закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет», — заявил Замир Жоошев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.