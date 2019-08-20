Factcheck. У Алмазбека и Раисы Атамбаевых нет жилья, оформленного на них

Сайт Factcheck.kg проверил, действительно ли семье Алмазбека Атамбаева негде жить. Журналисты сверили декларации бывшего президента с данными кадастровой службы об имуществе, оформленном на его близких родственников.
Выяснилось, что недвижимого имущества, подпадающего под категорию «жилое», у супругов нет. Дом в Кой-Таше, как сообщалось ранее, значится в документах как «оздоровительный центр».
«Опечатан наш дом в госрезиденции «Ала-Арча». Я не могу забрать свои вещи. Этот дом был построен и оборудован на деньги нашей семьи, а не из госбюджета. Возможно, скоро опечатают наш дом в Кой-Таше. То есть, по сути, нас оставят на улице», — сказала она.
Согласно декларации бывшего президента за 2015 год, у его родственников указана недвижимость — две квартиры и парковочное место. Однако в 2016-м это имущество уже не значилось в декларации.
Первая квартира площадью 133,3 квадратных метра располагается по адресу: улица Киевская, 80. Это девятиэтажное элитное здание в центре города.
Согласно документам, Раиса Атамбаева подарила квартиру и парковочное место дочери Шагиевой Алие Алмазбековне.
Вторая квартира площадью 51,3 квадратных метра приобретена супругой Алмазбека Атамбаева в тот же день, 12 марта 2012 года. И куплена у той же родственницы — Бюбюмариям Шаршеновой. Этим жильем Раиса Атамбаева владела до 6 декабря 2016-го. Но в декларации бывшего президента за 2016 год она также не указана.
Располагается квартира в доме на пересечении улицы Московской и бульвара Эркиндик. В 2016 году супруга бывшего президента продала имущество Шагиевой Луизе Фаритовне, а та в феврале 2018-го — Кутлубаевой Альбине Рафиковне. Factcheck.kg не нашел родственных связей между Кутлубаевой и семьей бывшего президента.
Сам Алмазбек Атамбаев владел жильем в селе Арашан. Но в 2013 году собственность переоформлена на его сына Сеийтбека Атамбаева.
Выявлена также компания, оформленная на супругу бывшего президента, которую она не указала в декларациях за два года (2016 и 2017). Раиса Атамбаева имеет доли в медико-образовательном научном центре «Здоровье и долголетие». Фирма зарегистрирована 1 августа 2016 года. Раиса Атамбаева не только одна из соучредителей, но и руководитель компании.