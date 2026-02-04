В Кыргызстане началась кампания по сдаче налоговой декларации

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики начала кампанию по приему единой налоговой декларации по итогам 2025 года.

Очередная декларационная кампания пройдет в два этапа: до 1 апреля декларацию представляют юридические лица, государственные и муниципальные служащие, до 1 мая – физические лица и индивидуальные предприниматели.

До 1 апреля налоговую декларацию обязаны представить:

– отечественные организации, за исключением финансируемых из бюджета и не имеющих налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период;

– иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения;

– государственные и муниципальные служащие;

– члены Совета по отбору судей, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, а также правления Национального банка;

До 1 мая декларацию должны подать:

– индивидуальные предприниматели (за исключением осуществляющих деятельность в зоне торговли с особым режимом, на основе патента, по ставкам единого налога 0, 0,1, 0,5 и 1 процент, а также крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица);

– граждане КР, работающие в международных организациях, а также в дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств, находящихся на территории Кыргызской Республики;

– физические лица, получившие налогооблагаемый доход, с которого не был удержан подоходный налог за отчетный период.

Другие категории физических лиц, в том числе желающие получить социальный или имущественный вычеты, вправе представлять налоговую декларацию на добровольной основе.

Налоговая декларация подается в электронном виде через «кабинет налогоплательщика» на сайте Cabinet.salyk.kg.

Отметим, что в декларации необходимо указать сведения о доходах и расходах, экономической деятельности, объектах имущества, земельных участках, а также сумме уплаченных налоговых обязательств за отчетный период.

Подробную информацию можно получить в территориальных налоговых органах, а также по телефону 116 или на сайте www.sti.gov.kg.