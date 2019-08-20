10:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Южная часть Бишкека останется без холодной воды

В южных микрорайонах Бишкека 22 августа с 10.00 до 21.00 отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, воды не будет в 12-м микрорайоне. 

В «Асанбае» отключат дом № 52а, в 11-м микрорайоне — дома № 12/1, 13/1, 14/1, 6/1, 14/2, в 7-м микрорайоне — дома № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/2, 53/2, 53, 53/3, 49/6, 49/7.

Без холодной воды останутся жители жилгородка «Ницца» и жилмассива «Верхний Кок-Джар». Отключат воду и в Американском университете в Центральной Азии.

Понизится давление холодного водоснабжения в 5-м микрорайоне в домах № 28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 36, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 72/1, 73, 79, 80, 81, 82, 82/1, 59, 61, 56а.

Причина отключения — проведение профилактических работ на водопроводе.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
Ссылка:
просмотров: 1384
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Ак-Ордо» три месяца днем нет воды
На следующей неделе в западной части Бишкека не будет воды
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды
Сегодня в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
Запасайтесь. В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды
В некоторых районах Бишкека завтра отключат холодную воду
В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды
В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды
Запасайтесь. В некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю
Цифра дня: более 95&nbsp;процентов населения Кыргызстана имеет доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Цифра дня: более 95 процентов населения Кыргызстана имеет доступ к 4G LTE от О!