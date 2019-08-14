Новые водительские удостоверения. Что известно о компаниях-поставщиках

Власти Кыргызстана еще в конце 2017 года обещали, что с 2018-го выдача водительских удостоверений от частника перейдет государству.

Договор с нынешним поставщиком «Атлас Крипт» истек в апреле 2019 года. По данным Государственной регистрационной службы, частная компания за восемь лет заработала на выдаче удостоверений 25 миллионов евро. Именно это не дает покоя чиновникам. Кыргызстанцам же они обещают более защищенные документы и на порядок дешевле.

Пластик или карбонат

Еще на этапе обсуждения возникла неразбериха с материалом, из которого будут изготавливать новые водительские удостоверения.

Как сообщал отдел информационного обеспечения аппарата правительства по итогам совещания у премьер-министра, документы планируют изготавливать из высокопрочного пластика, который сложно подделать. Это четвертое поколение водительских удостоверений в республике. Пластиковыми должны стать и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Так как персонификация водительских удостоверений и специальной бланочной продукции перейдет от частной фирмы к государственному учреждению, цена снизится на 40-50 процентов.

«Атлас Крипт» изготавливал права из поликарбоната — специального материала, который во много раз превосходит пластик и не подвержен изломам. Общеизвестно, что пластиковые карточки часто гнутся и ломаются. Объяснить, зачем менять поликарбонат на непрочный пластик, в Государственной регистрационной службе не смогли.

К примеру, в России решили перейти на водительские удостоверения из поликарбоната. Этот материал позволяет встроить чип внутрь карточки. Такие права россиянам обойдутся в 3 тысячи рублей. Обычное удостоверение стоило 2 тысячи.

Узбекистан также отказался от пластика в пользу поликарбоната. Если для пластиковых карт определен срок действия не больше пяти лет, то поликарбонатные спокойно преодолевают 10-летний срок эксплуатации.

В директиве «О водительских удостоверениях» указано, что водительские права в Европейском союзе должны быть только из поликарбоната.

Производство пластиковых карт самого высокого качества выполняется из поликарбоната, который обладает наивысшей прочностью и термостойкостью (от −100 до +165 градусов). Попытка деламинировать карту неизбежно ведет к ее разрушению. Поликарбонат изменяет цвет под воздействием лазера, поэтому его часто применяют для изготовления идентификационных карт с лазерной персонализацией.

Технология изготовления документов на листах поликарбоната используется в большинстве европейских стран, в том числе в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Румынии, Болгарии и Франции.

В Кыргызстане права из поликарбоната выдают с 2011-го. Стоят они около 1 тысячи сомов (12 евро). Удостоверение имеет 28 степеней защиты.

Лишь опубликовав объявление о проведении тендера на закупку бланков для новых удостоверений, ГРС признала, что поликарбонат лучше пластика.

Что хотят от заказчика

Минимальный срок службы новых прав должен составлять 10 лет при нормальном использовании. Карточка не должна расслаиваться или разрушаться в жестких климатических условиях, должна быть устойчива к действию химических веществ и выдержать температурные испытания без потери функциональности. Таковы требования стандарта ISO 10373, которому подчиняется наша республика.

В тендерной документации прописано 12 степеней защиты водительских удостоверений нового поколения: использование пастельных цветов, рисунок, напечатанный оптически невидимой краской, видимая радужная печать, микротекст с плавающим размером, гильошированный фон, тактильная лазерная гравировка, преднамеренная ошибка. Кроме того, будут дополнительные защитные элементы, выбранные ГРС.

Персонализация будет производиться методом лазерной гравировки.

Поставщик бланков гарантирует полную совместимость бланков с оборудованием. Регистрационная служба представляет предварительный макет дизайна. Промышленный дизайн разрабатывается поставщиком, а после утверждается ГРС.

После утверждения окончательного дизайна и до поставки первой партии подрядчик за свой счет должен представить заключение независимой лаборатории о соответствии бланков и защитных элементов.

Договор с поставщиком заключат до 2022 года.

На бланки водительских удостоверений национального образца заложено 75 миллионов сомов. Бланки водительских прав международного образца обойдутся в 364 тысячи сомов.

Первая жалоба

Вскрытие заявок планировали провести 9 июля. Однако за минуту до опубликования итогов в Государственной регистрационной службе решили продлить срок подачи заявок еще на месяц. Как позже пояснили 24.kg в ГРС, сделали это по просьбе одного из потенциальных участников тендера.

Жалоба поступила на условия конкурсной документации от Atlas International GmbH.

Представители компании отмечают, что в требованиях к бланкам национальных водительских удостоверений указано: поставщик гарантирует полную совместимость материалов бланка с оборудованием персонализации. Поставщик участвует в тестировании совместимости бланков с оборудованием.

При этом не указаны марка и модель оборудования по персонализации, время и место проведения тестирования материалов.

«Далеко не все типы поликарбоната совместимы со всеми лазерными головками принтеров по лазерной гравировке. Поставщик не может быть уверен, что предлагаемый материал будет совместим с имеющимся оборудованием до подачи конкурсной заявки. В особых условиях конкурса указано, что поставщик предоставляет сертификат на соответствие международным стандартам ISO 14298. В то же время указываются условия поставки «Инкотермс 2010 на условиях DDP на склад покупателя». То есть подразумевается наличие партнера в лице местной компании в Кыргызстане, которая будет производить оплату НДС и таможенной пошлины, таможенное декларирование, хранение продукции и ее транспортировку на склад покупателя «по заявке». Затем местная фирма должна получать платежи от покупателя за продукцию «по мере реализации» в сомах, конвертировать и отправлять зарубежному поставщику. Местная компания, по сути, выполняет функцию поставщика и абсолютно необязательно может иметь сертификацию, необходимую для производства защищенной полиграфической продукции», — говорится в жалобе.

В Atlas International GmbH считают, что данное требование в таком виде ограничивает конкуренцию и сужает круг потенциальных участников.

Участники паспортного скандала

Между тем Atlas International GmbH заявку на участие в тендере не подала.

Заявки поступили от четырех компаний. Три из них пытали счастье в скандальном тендере на поставку бланков биометрических загранпаспортов.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана» бланки водительских удостоверений национального образца оценило в 50 миллионов 430 тысяч сомов, международного — в 346 тысяч 240.

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IDEMIA France SAS подала заявку только по первому лоту — изготовление бланков водительских удостоверений национального образца, выставив цену 70 миллионов сомов.

Muhlbauer ID Services GmbH также участвует только по первому лоту. Заявку она оценила в 51 миллион 590 тысяч сомов.

ОсОО «Гознак» может изготовить только бланки водительских удостоверений международного образца за 208 тысяч сомов.

В 2014-м Muhlbauer High Tech International участвовала в тендере на покупку оборудования для сбора биометрических данных. Но не представила документы и сошла с гонки. Ее обошла другая немецкая компания Giesecke&Devrient GmbH.

Muhlbauer ID Services входит в группу компаний Muhlbauer High Tech International.

Muhlbauer создана в 1981 году как фирма, занимающаяся производством высокоточных компонентов для аэрокосмической промышленности. С 1986-го производит оборудование для полупроводниковой промышленности, с 1988 года предлагает все решения для производства в сфере печати защищенных документов.

В 2000-м она представила высокоскоростные системы в области производства удостоверений личности, банковских карт и GSM, медицинской страховки. В 2003 году Muhlbauer начала участвовать в национальном проекте в области биометрии.

В 2009-м Азербайджан заинтересовался технологиями Muhlbauer. В этом же году организация победила в тендере в Таджикистане.

В 2011-м она оказалась в центре скандала на Украине. Тогдашний президент Виктор Янукович наложил вето на закон о биометрических паспортах. Министерство юстиции обвинили в лоббировании интересов немецкой компании Muhlbauer.

Кстати, электронные паспорта в Казахстане изготавливались на немецком оборудовании фирмы Muhlbauer и Safe ID.

Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана, кроме выпуска банкнот, изготавливает паспорта и 119 наименований другой полиграфической продукции. Информацию об изготовлении водительских удостоверений найти не удалось.

В тендерной заявке в качестве аналогичного опыта работ участник указал изготовление бланков документов, удостоверяющих личность.

IDEMIA France SAS называет себя компанией № 1 в мире в решении гражданской идентификации. В США она главная по выдаче водительских удостоверений.

Основной упор делает на защиту персональных данных. В частности, на фотографию владельца документа наносят дополнительный защитный элемент.

Уставный капитал IDEMIA France SAS — 42 миллиона 959 тысяч 506 евро.

По данным Министерства юстиции, ОсОО «Гознак» руководит Атанов Иса Иргешбайевич. Учредителями компании являются Давиденко Наталья Геннадьевна, Давиденко Геннадий Валерьевич, Подобедов Олег Владимирович и Министерство государственного имущества.

Организация изготавливала визовые и наклейки консульской легализации.