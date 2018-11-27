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Общество

Биометрические загранпаспорта. Что известно о компаниях — поставщиках бланков

Фото из интернета. Эскизы новых заграничных паспортов Кыргызстана

Государственная регистрационная служба Кыргызстана планировала до конца 2018 года наладить выдачу биометрических заграничных паспортов. Однако из-за внутренней волокиты сроки передвинули на год, до конца 2019-го.

В ГРС уже представили образцы новых документов, приобрели оборудование. Осталось дело за малым — купить бланки. Кыргызстан так и не смог создать государственную типографию, поэтому вынужден покупать бланки у частных компаний.

В тендере на поставку бланков для биометрических загранпаспортов приняли участие пять компаний. Среди них немецкая Muhlbauer ID Services GmbH с самой низкой ценой.

24.kg решило узнать об участниках тендера подробнее.

Завсегдатаи тендеров

В настоящее время бланки для общегражданских, служебных, дипломатических паспортов поставляет английская «Де Ля Ру», для биометрических ID-карт — KOMSCO.

В 2012 году ГРС уже проводила тендер на покупку бланков для паспортов. Компания MORPHO (Франция) оценила свои услуги в $41 миллион 31 тысячу 918, Muhlbauer High Tech (Германия) — в $28 миллионов 790 тысяч, KOMSCO (Южная Корея) — в $76 миллионов 371 тысячу 357, IRIS Corporation Berhard (Малайзия) — в $61 миллион 747 тысяч, Австрийская государственная типография — в $53 миллиона 341 тысячу 680, Garsu Pasaulis (Литва) — в $49 миллионов 930 тысяч 400.

В нынешнем тендере наименьшую цену предложила Muhlbauer ID Services GmbH — 686 миллионов 772 тысячи 250 сомов. Veridos GmbH оценила поставку бланков в 936 миллионов 347 тысяч 750 сомов, ЗАО Garsu Pasaulis — в 940 миллионов 150 тысяч сомов, IDEMIA France SAS — в 948 миллионов 713 тысяч 750 сомов.

Самую высокую цену выставила банкнотная фабрика Национального банка Казахстана — 1 миллиард 257 миллионов 847 тысяч 112,5 сома.

В 2014 году Muhlbauer High Tech International участвовала в тендере на покупку оборудования для сбора биометрических данных. Но не представила документы и сошла с гонки. Ее обошла другая немецкая компания Giesecke&Devrient GmbH.

Muhlbauer ID Services входит в группу компаний Muhlbauer High Tech International.

На сайте группы компаний указано, что Muhlbauer ID Services расположена в Тбилиси по улице Марджанишвили, 6.

Muhlbauer поставляет технологию для полного процесса производства и персонализации электронных паспортов.

От аэрокосмической промышленности к паспортам

Компания Muhlbauer создана в 1981 году как фирма, занимающаяся производством высокоточных компонентов для аэрокосмической промышленности. С 1986 года компания производит оборудование для полупроводниковой промышленности, с 1988-го предлагает все решения для производства в сфере печатания защищенных документов.

В 2000 году она представила высокоскоростные системы в области производства удостоверений личности, банковских карт и GSM, медицинской страховки. Уже в 2003-м Muhlbauer начала участвовать в национальном проекте в области биометрии.

В 2009-м Азербайджан заинтересовался технологиями Muhlbauer. В этом же году компания победила в тендере в Таджикистане.

В 2011 году компания оказалась в центре скандала на Украине. Тогдашний президент Виктор Янукович наложил вето на закон о биометрических паспортах. Министерство юстиции обвинили в лоббировании интересов немецкой компании Muhlbauer.

Кстати, электронные паспорта в Казахстане изготавливались на немецком оборудовании компаний Muhlbauer и Safe ID.

Какое отношение имеет к паспортам Нацбанк Казахстана

Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана, кроме выпуска банкнот, изготавливает паспорта и 119 наименований другой полиграфической продукции, в том числе ID-карты.

На паспортном участке установлена новая линия с лазерной перфорацией для изготовления бланков электронных паспортов. С 2013 года в биометрических паспортах гражданина Казахстана и ID-картах используются новый чип и операционная система. Это обеспечило право собственности на операционные системы, применяемые в любых электронных документах, выпущенных в Казахстане.

Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана ранее участвовала в тендере на изготовление бланков для ГРС КР.

После вскрытия заявок ГРС отклонила все три предложения. ОсОО «Гоcзнак» отказали из-за убыточного состояния и несоответствия бланков техтребованиям, Банкнотной фабрике Нацбанка Казахстана — из-за отсутствия экспертизы, а ОАО «Учкун» — из-за отсутствия гарантийного обеспечения конкурсной заявки.

Но отсутствие финансов не помешало ОсОО «Гоcзнак» в итоге получить контракт. По этой сделке возбуждено уголовное дело, которое расследует ГКНБ.

Банкнотная фабрика Нацбанка РК также подавала заявку на участие в тендере по биометрике.

Паспортные гиганты

Giesecke&Devrient, которая выиграла тендер на поставку биометрического оборудования, совместно с Bundesdruckerei GmbH (аналог Госзнака в Германии) создала еще одну компанию по идентификации — Veridos. Она предлагает своим клиентам уникальный портфель продуктов из одного источника. Например, он охватывает всю цепочку создания паспортов.

В 2018 году Veridos заключила контракт с Народной Республикой Бангладеш на 340 миллионов евро на внедрение паспортов нового поколения.

Компания обеспечивает бланками и чипами Австрию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Камерун, Кипр, Эстонию, Германию.

IDEMIA France SAS называет себя компанией № 1 в мире в решении гражданской идентификации. В США она главная по выдаче водительских удостоверений.

Основной упор она делает на защиту персональных данных. С помощью функции на фотографию владельца документа наносится дополнительный защитный элемент.

Функция LASINK от IDEMIA была разработана для использования в собственных центрах обслуживания персонализации или оснащения ею национальных типографий, желающих повысить уровень безопасности своих документов. LASINK не только улучшает безопасность документа, но и облегчает автоматическую проверку его подлинности, тем самым ускоряя проверку паспорта на границах.

Уставный капитал IDEMIA France SAS — 42 миллиона 959 тысяч 506 евро.

Литовские акцизные марки

Garsu Pasaulis в Кыргызстане работает давно. Она поставляет акцизные марки на алкоголь и табачные изделия. В 2016 году она вновь стала победителем тендера на $16,8 миллиона. Контракт с ней составлен до 2021-го.

Она также участвовала в тендере на поставку бланочной продукции в 2012 году.

Компания создана в 1994 году. Она начала свою деятельность с воспроизведения и распространения аудиовизуальных записей. В 1996-м запустила безопасную полиграфическую промышленность и начала изготавливать формы документов, защищенных от подделки специальным защитным оборудованием.

В 2003 году все дочерние компании были проданы. Garsu Pasaulis начала выпускать упаковку из бумаги и картона, а в 2007-м перешла к изготовлению паспортов.

В 2015 году бельгийская компания Semlex Europe SA стала владельцем Garsu Pasaulis.

Компания обеспечивает паспортами Молдову. В одном из конкурсов Garsu Pasaulis обошла Veridos, дав наименьшую цену.

Кыргызстан тоже может заинтересовать участник с наименьшим ценовым предложением. Muhlbauer ID Services GmbH оценила поставку бланков практически вдвое ниже, чем ГРС заложила в бюджет.

Однако эксперты, знающие процедуру закупки бланков, насторожены: Muhlbauer всегда демпингует, а за услуги, возникающие в процессе исполнения заказа, выставляет необоснованно высокие цены.
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