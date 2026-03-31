Новые водительские права признаны в Европе: разъяснения МИД КР и управделами

Новые национальные водительские удостоверения Кыргызской Республики являются легитимным документом для управления транспортом за границей. Государственные органы продолжают мониторинг ситуации и готовы оказывать консультативную помощь гражданам через посольства. Об этом сегодня чиновники заявили на пресс-конференции.

Первый заместитель управляющего делами президента Бообек Салимжанов сообщил, что новые удостоверения изготавливаются на современном немецком оборудовании и имеют высокий уровень защиты. По его словам, пластиковые удостоверения содержат 34 элемента защиты, и подобного уровня оснащения нет ни у одной страны Центральной Азии.

Он отметил, что документы соответствуют международным требованиям: в них используются латинские буквы, фотография и другие обязательные элементы.

Кыргызстан соблюдает все технические нормы, принятые на международном уровне, благодаря чему удостоверения признают и принимают в различных странах, включая государства Европы.

Бообек Салимжанов

Чиновник добавил, нет разницы вертикально или горизонтально сделаны документы. В требованиях к стандарту приняты оба варианта.

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев рассказал о мерах, предпринятых для признания документов за рубежом. По его словам, МИД направил образцы новых водительских удостоверений в страны пребывания для процедуры легализации. Посольства Кыргызстана в Европе провели разъяснительную работу и направили дипломатические ноты.

Сначала удостоверения отправили в электронном формате, а затем — в физическом виде по почте. В этой работе задействовали 32 дипломатических учреждения и 10 генеральных консульств Кыргызстана. На сегодня, подчеркнул Алмаз Имангазиев, каких-либо жалоб в ведомство на признание новых водительских удостоверений не поступало.

Он отметил, что зафиксированы отдельные случаи подделки документов, но это единично и сразу выясняется.
Новые водительские права признаны в Европе: разъяснения МИД КР и управделами
