Общество

В УПСМ призвали обеспечить офлайн-работу «Тундука» по водительским правам

В УПСМ призвали обеспечить офлайн-работу «Тундука» по водительским удостоверениям. Об этом заявил 30 марта на встрече с представителями госорганов и журналистами сотрудник пресс-службы УПСМ Бишкека Надыр Жусупбеков.

По его словам, нередко при проверках автомобилей граждан случается так, что происходят сбои в интернете.

«И тогда водители не могут показать в системе «Тундук» свои права. Или же на перевалах страны (например Бооме) не ловит интернет, тогда тоже возникают у инспекторов проблемы с проверкой удостоверений. Это же происходит не по вине водителей. Поэтому прошу руководство «Тундука» рассмотреть вопрос о налаживании офлайн-системы доступа к секции системы, где отражаются водительские права», — добавил Надыр Жусупбеков.

Директор открытого акционерного общества «Тундук» Талант Аманов отметил, что учтет мнение УПСМ, добавив, что, согласно договоренности с сотовыми операторами, даже при отсутствии у граждан баланса единиц на мобильных телефонах будет действовать нулевой трафик и можно будет показывать цифровые документы из «Тундука».

При этом директор «Тундука» также призвал инспекторов УПСМ до поступления к ним 1,6 тысячи планшетов проверять подлинность водительских удостоверений через QR-код, так как бывали случаи подделки удостоверений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368222/
Яйца и мясо — лидеры роста: как изменились цены в Кыргызстане за март 2026 года
С 1 по 3 апреля не будет газа на некоторых улицах Бишкека
Порядок наведут, но не сразу: мэрия задумалась о расторжении аренды на Эркиндике
Кыргызстанцы взяли микрокредиты на 86 миллиардов сомов в 2025 году