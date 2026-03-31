В УПСМ призвали обеспечить офлайн-работу «Тундука» по водительским правам

В УПСМ призвали обеспечить офлайн-работу «Тундука» по водительским удостоверениям. Об этом заявил 30 марта на встрече с представителями госорганов и журналистами сотрудник пресс-службы УПСМ Бишкека Надыр Жусупбеков.

По его словам, нередко при проверках автомобилей граждан случается так, что происходят сбои в интернете.

«И тогда водители не могут показать в системе «Тундук» свои права. Или же на перевалах страны (например Бооме) не ловит интернет, тогда тоже возникают у инспекторов проблемы с проверкой удостоверений. Это же происходит не по вине водителей. Поэтому прошу руководство «Тундука» рассмотреть вопрос о налаживании офлайн-системы доступа к секции системы, где отражаются водительские права», — добавил Надыр Жусупбеков.

Директор открытого акционерного общества «Тундук» Талант Аманов отметил, что учтет мнение УПСМ, добавив, что, согласно договоренности с сотовыми операторами, даже при отсутствии у граждан баланса единиц на мобильных телефонах будет действовать нулевой трафик и можно будет показывать цифровые документы из «Тундука».

При этом директор «Тундука» также призвал инспекторов УПСМ до поступления к ним 1,6 тысячи планшетов проверять подлинность водительских удостоверений через QR-код, так как бывали случаи подделки удостоверений.