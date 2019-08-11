Чайлдфри. Почему не иметь детей не стыдно

Есть множество личных тем, которые мы не готовы обсуждать с другими. Нежелание иметь детей — одна из них. Но наше традиционное общество не готово пока еще отнестись с пониманием к подобным решениям.

Фраза «Я не хочу иметь ребенка» вызывает шквал критики со стороны окружающих.

Они принимаются копаться в твоей личной жизни, лезут с советами, сочувственно вздыхают и намекают на врача-кудесника, который мигом избавит от всех проблем, и ты познаешь счастье материнства. Людям невдомек, что это осознанный выбор, образ жизни, а не психическое расстройство или отклонение от нормы.

Специалисты рассказали 24.kg, как пережить допрос и не прослыть изгоем, если решаешься объявить, что ты чайлдфри.

1 Женщина обязана объяснять своим друзьям и близким, почему не хочет иметь детей? Вы никому и ничем не обязаны. Это ваше тело, ваши желания и ваши правила. Речь о личном решении, и только вы можете выбрать, с кем его обсуждать. Всегда проще обвинить другого, чем проявить понимание и сопереживание. Лучше и правильнее вообще не отвечать людям, которые начинают пилить за отказ от детей. Это просто еще один выбор, который каждый делает сам. Никто же вас не спрашивает, почему вы носите кружевное нижнее белье или короткие платья.

2 Можно ли избежать осуждения со стороны знакомых за то, что решила не рожать? В нашем обществе, живущем в массе своей стереотипами, избежать критики не получится. Однако важно понимать, что это ваша позиция и она имеет право на существование. Объяснить свой выбор при желании нужно аргументированно, но не оправдываться.

3 Чайлдфри – это отклонение? Это образ жизни. Добровольный отказ от продолжения рода не свидетельствует о психологическом дисбалансе или наличии каких бы то ни было душевных расстройств.

4 Распространено мнение, что женщины, не желающие иметь детей, – закоренелые эгоистки. Так ли это? Все люди эгоисты. Существует здоровый и нездоровый, опасный эгоизм, трансформированный в эгоцентризм. В этом случае он приобретает агрессивные формы и наносит ущерб окружающим. Если чайлдфри никому не пытается навязать свои суждения и убедить, почему можно прожить без детей, то почему бы просто не принять обратную от общепринятой норму?

5 Убежденных чайлдфри не принимают в обществе и считают странными. Почему? Это нестандартно, а значит, неправильно. Таково мнение большинства. Это один из стереотипов мышления любого традиционного общества. Однако тут важно понять: женщина, не желающая иметь детей, не ущербная и не больная. Это ее сознательный выбор. Его можно принимать или не принимать. Но третировать за него нельзя ни в коем случае. Иначе общество рискует получить целый пласт закомплексованных и не удовлетворенных жизнью жертв психологического давления.

6 Среди чайлдфри попадаются мужчины? Мужчины, осознанно отказывающиеся от наследников, – скорее, исключение. Даже представители нетрадиционной сексуальной ориентации заключают фиктивные браки, пользуются услугами суррогатных матерей или оформляют усыновление. Мужчине нужен ребенок как залог повторения генетического кода и доказательство физического здоровья.

7 Если в семейной паре один из супругов не хочет детей, такая семья обречена на развод? Такая пара будет очень нестабильной. Поскольку фундаментом счастливого супружества является совпадение интересов и взглядов на жизнь. Если один не хочет детей, а другой мечтает о потомстве, вероятность 99,9 процента, что такая ячейка общества недолговечна.

8 Если женщине нельзя иметь детей по медицинским показаниям, она может считаться чайлдфри? Нет. Стать чайлдфри – это решение, принятое добровольно, а не вынужденно. Проблемы со здоровьем не формируют сознание и не влияют на убеждения.