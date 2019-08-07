Скоро учебный год. Школы не успевают завершить ремонт

До начала учебного года осталось меньше месяца. Но в некоторых столичных школах ремонт еще не закончен. В управлении капитального строительства заявляют, что подрядчики успеют завершить работы 28 августа. Однако уверенность пропадает при взгляде на нынешнее состояние учебных заведений.

Кто затягивает процесс

Вице-мэр Татьяна Кузнецова, начальник управления образования мэрии Сауле Мейрманова, представители служб муниципалитета проверили подготовку школ Первомайского района к новому учебному году. Напомним, что в июле инспекция также посетила общеобразовательные учреждения Октябрьского района столицы.

Первой точкой стала школа-гимания № 48. Здесь должны отремонтировать пищеблок, туалеты, рекреации, спортивный и актовый залы, два кабинета, входную группу, установить пандус, заменить двери.

Подрядчики признаются, что закончить все запланированное к сроку будет непросто. Объем большой.

Работать они начали только две недели назад. И успели, по примерным подсчетам, сделать меньше половины. К тому же уже во время ремонта выяснилось, что надо заменить стояк. Получается, что в дефектном акте отображены не все необходимые работы.

«Здание старое, трубы изношенные. Здесь пищеблок, если прорвет потом, будут проблемы», — отметила директор компании-подрядчика Оксана Красикова.

По ее словам, трудятся без выходных, чтобы успеть в срок.

Татьяна Кузнецова заметила, что ремонт начали с опозданием — долго ждали утверждения титульного списка на капремонт. Его одобрили в мае.

«После этого мы выставляем заявку на тендер. По правилам, на его проведение уходит 21 день, потом еще недели две-три комиссия рассматривает заявки компаний-подрядчиков. Отремонтировать школу № 48 хотели 11 организаций», — рассказала начальник отдела капремонта УКС мэрии Нина Левина.

В итоге договор заключили только 19 июля. Вице-мэр также сомневается, что ремонт успеют закончить вовремя.

Мы дадим протокольное поручение, возможно, чтобы привлекли дополнительно рабочих. Татьяна Кузнецова

«В договорах с подрядчиками установлены сроки окончания работ», — подчеркнула она.

За собственный счет

Интересный факт, смету на ремонт составляет учебное заведение за собственные средства. Это в среднем 2-5 процентов от общей стоимости работ. В школе № 48, например, изначально планировали потратить 5 миллионов сомов. Подрядчик предложил сделать за 4 миллиона.

И не факт, что заявку одобрят и она попадет в титульный список.

Татьяна Кузнецова сообщила, что сначала общеобразовательное учреждение подает заявку со сметой в районные центры образования. Там ее изучают, определяют приоритеты, то есть то, что требует немедленного ремонта. Это могут быть кровля, отопление, сантехника или другое. После заявка попадает в акимиат, управление образования. Только потом ее могут включить в проект титульного списка. А могут и не включить...

«Какие-то работы мы можем сделать за счет сэкономленных средств. В этом случае объявляем дополнительные конкурсы», — пояснила вице-мэр.

Смета с дефектом

При этом учебные заведения сталкиваются с проблемой поиска хорошего сметчика. Бывает, что он неправильно составляет документ, указывает не те материалы или не тот объем работ. Выявить это можно лишь при изучении документов УКС или уже во время ремонта.

Так произошло, например, в школе-гимназии № 78. Здесь делают санузлы внутри учебного заведения.

Более 20 лет ученики, учителя вынуждены были пользоваться дворовым туалетом. В жилмассиве не было канализации. Директор школы-гимназии № 78 Эльнура Музаева

По ее словам, к состоянию клозетов были претензии со стороны санэпидемстанции, даже оштрафовать хотели.

«Школа рассчитана на 480 человек, обучается более 1 тысячи 300. Уборщица просто не успевает наводить порядок. Были претензии и к отсутствию воды», — сказала Эльнура Музаева.

При строительстве учебного заведения в нем предусмотрели помещения для туалетов, но много лет они стояли закрытыми. В этом году заработают 12 санузлов и душевые в спортивном зале.

Однако во время ремонта выяснилось, что в дефектный акт не заложили часть работ. Необходимо установить дополнительно два насоса, чтобы они перекачивали стоки в общую канализацию. По данным директора, дополнительно потребуется около 300 тысяч сомов.

«Мы надеемся, что муниципалитет их выделит», — отметила Эльнура Музаева.

Татьяна Кузнецова пообещала вопрос изучить. Подрядчик обещает завершить работы к 20 августа.

Последний лоск

В мэрии утверждают, что во многих учреждениях образования работы уже близятся к завершению. Как, например, в детском саду № 4. Здесь впервые за 35 лет полностью поменяли систему отопления. Работники рассказывают, что трубы постоянно прорывало, они все были в хомутах. Закончить ремонт обещают уже к концу этой недели.

Завершили замену системы отопления на втором этаже и в школе № 54. Она уже готова к встрече учеников.

Всего в титульном списке строек предусмотрен капитальный ремонт 54 школ и детских садов на сумму 112,7 миллиона сомов.