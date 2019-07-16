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Общество

Туалеты, кровля, батареи. Что смотрели чиновники мэрии в школах Бишкека

Члены комиссии мэрии и управления капитального строительства проверили, как ремонтируются школы. Всего, отметим, на облицовку зданий, замену кровли, батарей, обновление пищеблоков и ремонт туалетов в 34 школах и 16 детских садах выделено в этом году 122 миллиона сомов.

Нарекания комиссии вызвали туалеты в школе № 56. А именно проходы. Вице-мэр Уланбек Азыгалиев распорядился расширить проемы и все переделать. Инспектирующих чиновников смутили также почти панорамные окна. Хорошо еще, что не напротив отхожего места. Но решили первым делом поручить строителям заняться дверями. «Нужно все переделать. Подрядная организация не доглядела. Получается, что они установили пластиковые коробки в существующий проем, и в итоге он сократился. До 15 августа подрядчики должны все переделать. Мы приедем еще раз. Не успеют, будем лишать их лицензии», — пообещал Уланбек Азыгалиев.

Всего в 56-й школе на ремонт выделено 2 миллиона сомов.

Отметим, эта же подрядная организация ремонтирует туалеты и меняет кровлю в школе-гимназии № 9. Там тоже не обошлось без огрехов. Строители не установили систему сливов.

Уланбек Азыгалиев напомнил, что за ошибки подрядчиков будут отвечать и директора. Не уволят, конечно, но строгий выговор гарантирован. Кстати, на замену крыши и фасадную облицовку 9-й школе выделили 3 миллиона сомов.

В перечень претендентов на обновление угодила и школа-гимназия № 70. Там перестраивают пищеблок. На его ремонт и переделку вентиляции школа получила 4 миллиона сомов. Подрядчики обещают завершить все к 25 августа. За качество ручаются. Но придирчивым проверяющим не понравилось, что провода будут торчать наружу. «Это же не красиво. При электромонтажных работах учтите этот момент», — посоветовал Уланбек Азыгалиев.

Всего в списке на сегодняшнюю проверку значилось восемь объектов. Но инспектирующие решили после осмотра пятой по счету школы свернуть экспедицию. Жарко, да и на совещание опоздать не хочется. С визитом в оставшиеся учебные заведения и детские сады мэрские чиновники пообещали прибыть в ближайшее время. 
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