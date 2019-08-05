Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев в аппарате президента не был

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили экс-заместителя министра иностранных дел Аскара Бешимова. По его словам, решение о модернизации ТЭЦ принято в марте 2013 года.

Адвокат Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков спросил, от кого МИД получил документы? «От отдела внешних связей аппарата президента, — ответил Аскар Бешимов. — Минэнерго не может поручить МИД срочно рассмотреть что-то».

Нурлан Садыков поинтересовался, почему свидетель говорит, что решение о модернизации теплоцентрали принималось формально, ведь кредитное соглашение ратифицировано Жогорку Кенешем. «Процедуры были формальными, а не само соглашение», — сказал Аскар Бешимов.

По его словам, если парламент ратифицировал кредитное соглашение, значит, все действия правительства были легитимными.

Аскар Бешимов добавил, что ни на одном совещании в аппарате президента, на которых присутствовал, он не видел министра энергетики Омонбека Артыкбаева.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.