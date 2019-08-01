В школах увеличили часы на изучение иностранного языка

В 7-х классах увеличено количество часов на изучение иностранных языков с двух до трех часов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство планомерно увеличивает часы на изучение иностранного языка с 2017 года: пятиклассникам подняли до 5 часов, шестиклассникам — до 4.

Кроме того, на один час увеличено изучение иностранного языка в 8-х классах в школах с таджикским и узбекским языками обучения.

В Минобразования уточняют, что предметы «Кыргызский язык», «Русский язык», «Узбекский язык» и «Таджикский язык» как родной изучаются с 1-го по 11-й класс.