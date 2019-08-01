Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Обвинение не может найти свидетелей

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Заседание суда сегодня завершилось, поскольку гособвинение не может обеспечить явку свидетелей.

«Часть находится на Иссык-Куле, часть за границей, часть вообще не можем найти по тем адресам, которые они указали», — сказал прокурор.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.