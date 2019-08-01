Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Депутат о проверке стоимости проекта

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова. В 2013 году он возглавлял Министерство юстиции. Через него проходил проект модернизации ТЭЦ Бишкека.

Он отметил, что экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев просил не затягивать с принятием вопроса. «Это нормальная практика. Министерства всегда торопят, чтобы вопросы не затягивались», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, позже депутаты инициировали проверку. «Став депутатом, я просил рассмотреть обоснованность стоимости проекта, так как она может быть завышенной. Парламент может дать правовую оценку, но о деталях говорить не может. В прессе и общественности муссировались плоскогубцы за $600, поэтому мы попросили генерального прокурора представить данные об обоснованности затрат», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.