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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (389)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Разрешительные документы не представили в срок

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос вызвали главного инспектора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Шарафа Ачилдиева. По его словам, модернизация была разделена на три этапа — вынос наружных сетей, демонтаж оборудования и строительство новых блоков. Госэкотехинспекция следила только за возведением новых блоков.

«ТЭЦ является стратегическим объектом. Доступ к ней не открыт даже для нас. О модернизации мы узнали с начала демонтажа оборудования и уведомили представителей ТЭЦ о представлении проектно-строительной документации. Но к контролю мы приступили с заливки бетона. Проектную документацию нам не представили. Я об этом доложил руководству. Собрали заседание, но нас попросили выйти. Айбек Калиев сказал, что документы вот-вот представят. Он сказал, что вопрос на контроле у Сапара Исакова», — сказал Шараф Ачилдиев.

Позже выяснилось, что разрешительная документация имелась с самого начала, но почему-то ее своевременно не представили.

Приостановить строительство могло только руководство Госэкотехинспекции. «Если бы я единолично принимал решение и остановил его, вряд ли бы объект достроили к отопительному сезону», — отметил свидетель.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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