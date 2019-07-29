Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапара Исакова поздравили с днем рождения

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Утро началось с поздравлений Сапара Исакова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 42 года. В честь дня рождения его родственники и сторонники надели футболки с его портретом и надписью «Свободу Сапару Исакову», а также принесли цветы.

Возле здания суда установили баннер с поздравлением.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.