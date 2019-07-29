Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапара Исакова поздравили с днем рождения

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Утро началось с поздравлений Сапара Исакова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 42 года. В честь дня рождения его родственники и сторонники надели футболки с его портретом и надписью «Свободу Сапару Исакову», а также принесли цветы.
Возле здания суда установили баннер с поздравлением.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.