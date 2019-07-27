Атамбаеву все-таки придется идти на допрос. Никаких письменных показаний

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву придется явиться на допрос. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

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Как пояснила заместитель начальника пресс-службы ведомства Карима Аманкулова со ссылкой на начальника следственной группы, существует такое понятие, как тайна следствия, по которому показания должен давать сам свидетель и не в письменном виде через адвоката, а именно в форме допроса.

«Что касается принудительного привода, этот вопрос решает следователь», — подчеркнула она.

Алмазбек Атамбаев ранее заявил, что на допросы в милицию он ходить не будет до тех пор, пока власть не войдет в правовое поле.

Парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.