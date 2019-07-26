Комитет по защите политзаключенных требует привлечь Атамбаева к ответственности

Представители комитета по защите политзаключенных требуют привлечь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к ответственности, в частности, принудительно доставить на допрос. Об этом говорится в их заявлении.

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По словам членов организации, Алмазбек Атамбаев, ставя под сомнение независимость страны и попирая ее законы, пытается избежать ответственности за все свои деяния на посту главы государства. В частности, в комитете отмечают: его наплевательское отношение на нормы УПК выражается в том, что он отказывается идти на допрос.