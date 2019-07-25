Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кредит мог выделить только Эксимбанк

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос вызвали Толкунбека Абдыгулова. В 2010-2014 годах он занимал должность заведующего отделом экономики и стратегического развития аппарата правительства.

По его словам, суммы свыше $300 миллионов могут выделить Эксимбанк, Всемирный банк, Азиатский банк развития. «Из своего опыта я не помню, чтобы кто-то, кроме Эксимбанка, выделял нам такой кредит. Это единственный заем, который выделили под конкретный проект», — сказал Толкунбек Абдыгулов.

Он добавил, что устойчивость госдолга определяется не только объемом займов, но и способностью республики рассчитаться с долгом. Пока нет ни одного случая, когда Кыргызстан не выплатил бы проценты по кредитам.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.