Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев не мог давить на парламент

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Сегодня в ходе судебного заседания допрошен депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.
Свидетель подтвердил, что Осмонбек Артыкбаев в бытность министром энергетики не влиял на принятие парламентом закона о ратификации кредитного соглашения с Эксимбанком.
«Нардепы самостоятельно принимали решение. К тому же Осмонбек Артыкбаев как министр не мог давить на депутатов, так как все министры являются членами правительства — исполнительного органа. Кабмин подотчетен парламенту, а не наоборот. Осмонбек Артыкбаев не мог давить на народных избранников», — сказал Чыныбай Турсунбеков.
В суде в качестве свидетеля также допрошен бывший вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Он подтвердил, что с ТВЕА велись переговоры еще до назначения Осмонбека Артыкбаева министром энергетики.
«В 2012 году ездил в Китай, там были встречи по разным вопросам, в частности, по сборке тракторов, по модернизации ТЭЦ Бишкека. По теплоцентрали еще тогда шли переговоры между Кыргызстаном и КНР. 28 февраля 2013-го после поездки был подписан план мероприятий по модернизации столичной ТЭЦ. Соответствующим министерствам было поручено реализовать данный план мероприятий касательно модернизации теплоцентрали Бишкека. Речь идет о привлечении ТВЕА в качестве подрядчика», — дал показания Тайырбек Сарпашев.
Отвечая на вопросы, он подтвердил, что на тот момент министром энергетики был Автандил Калмамбетов.
«Артыкбаева не было тогда, его назначили позже, в конце мая. В переговорах Артыкбаев не участвовал, он пришел только тогда, когда шли лишь процедурные вопросы», — пояснил свидетель.
Тайырбек Сарпашев также рассказал, какие процедуры проходил проект кредитного соглашения.
Он заметил, что проект соглашения с Эксимбанком поступил в аппарат правительства в виде матрицы с разногласиями министерств и ведомств.
«Аппарат кабмина должен был снять разногласия. Речь идет о замечаниях. По проектам соглашения также были и предложения рекомендательного характера. Если какое-то предложение противоречит тому или иному закону, то оно не учитывается. Что касается замечаний, то их изучают эксперты отдела аппарата правительства. Аппарат в обязательном порядке должен был снять эти разногласия», — подчеркнул Тайырбек Сарпашев.
В ходе допроса он также рассказал о том, как парламент принимал ратификацию соглашения.
«Депутаты рассматривали сначала в комитетах, фракциях, далее вынесли на рассмотрение парламента», — сказал свидетель.
Отвечая на вопрос, оказывал ли давление или просил о чем-то депутатов Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев в бытность министром, Тайырбек Сарпашев ответил отрицательно.
«Министр не может заставить парламентариев. Они самостоятельно принимают решения. На парламент оказывать давление сложно. Для министра это невозможно», — дополнил он.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.