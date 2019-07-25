Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев не мог давить на парламент

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня в ходе судебного заседания допрошен депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Свидетель подтвердил, что Осмонбек Артыкбаев в бытность министром энергетики не влиял на принятие парламентом закона о ратификации кредитного соглашения с Эксимбанком.

«Нардепы самостоятельно принимали решение. К тому же Осмонбек Артыкбаев как министр не мог давить на депутатов, так как все министры являются членами правительства — исполнительного органа. Кабмин подотчетен парламенту, а не наоборот. Осмонбек Артыкбаев не мог давить на народных избранников», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

В суде в качестве свидетеля также допрошен бывший вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Он подтвердил, что с ТВЕА велись переговоры еще до назначения Осмонбека Артыкбаева министром энергетики.

«В 2012 году ездил в Китай, там были встречи по разным вопросам, в частности, по сборке тракторов, по модернизации ТЭЦ Бишкека. По теплоцентрали еще тогда шли переговоры между Кыргызстаном и КНР. 28 февраля 2013-го после поездки был подписан план мероприятий по модернизации столичной ТЭЦ. Соответствующим министерствам было поручено реализовать данный план мероприятий касательно модернизации теплоцентрали Бишкека. Речь идет о привлечении ТВЕА в качестве подрядчика», — дал показания Тайырбек Сарпашев.

Отвечая на вопросы, он подтвердил, что на тот момент министром энергетики был Автандил Калмамбетов.

«Артыкбаева не было тогда, его назначили позже, в конце мая. В переговорах Артыкбаев не участвовал, он пришел только тогда, когда шли лишь процедурные вопросы», — пояснил свидетель.

Тайырбек Сарпашев также рассказал, какие процедуры проходил проект кредитного соглашения.

Он заметил, что проект соглашения с Эксимбанком поступил в аппарат правительства в виде матрицы с разногласиями министерств и ведомств.

«Аппарат кабмина должен был снять разногласия. Речь идет о замечаниях. По проектам соглашения также были и предложения рекомендательного характера. Если какое-то предложение противоречит тому или иному закону, то оно не учитывается. Что касается замечаний, то их изучают эксперты отдела аппарата правительства. Аппарат в обязательном порядке должен был снять эти разногласия», — подчеркнул Тайырбек Сарпашев.

В ходе допроса он также рассказал о том, как парламент принимал ратификацию соглашения.

«Депутаты рассматривали сначала в комитетах, фракциях, далее вынесли на рассмотрение парламента», — сказал свидетель.

Отвечая на вопрос, оказывал ли давление или просил о чем-то депутатов Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев в бытность министром, Тайырбек Сарпашев ответил отрицательно.

«Министр не может заставить парламентариев. Они самостоятельно принимают решения. На парламент оказывать давление сложно. Для министра это невозможно», — дополнил он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.