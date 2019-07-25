Дайверы собрали со дна озера Иссык-Куль 25 мешков мусора

Команда дайверов собрала мусор со дна озера Иссык-Куль в районе села Чок-Тал. Об этом сообщил общественный фонд «Чистый Иссык-Куль».

«Команда из пяти дайверов собрала под водой пластиковый мусор, разбросанный по дну залива Чок-Тал. «Урожай», поднятый на берег, составил в этот раз 25 мешков», — отметили в ОФ.

По их информации, подводные работы заняли три дня. Дайверы полностью исчерпали все запасы сжатого воздуха в баллонах, привезенных из Бишкека.

На побережье также прошел субботник, в котором приняли участие местные жители.