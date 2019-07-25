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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (385)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Между членами кабмина был конфликт интересов

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос вызвали бывшего вице-премьер-министра по экономике и инвестициям Тайырбека Сарпашева. Он курировал энергетику и рассказал, почему попросил отдать кураторство другому вице-премьер-министру.

«Когда Автандил Калмамбетов ушел с должности министра энергетики, на его место назначили Осмонбека Артыкбаева. Я зашел к премьер-министру и сказал, что мы с Артыкбаевым земляки. Чтобы не возникло конфликта интересов, я попросил передать вопрос другому вице-премьеру. В мае полномочия перераспределили. Возможно, этот вопрос перешел первому вице-премьер-министру Джоомарту Оторбаеву или сам Жанторо Сатыбалдиев взял кураторство», — пояснил Тайырбек Сарпашев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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