25 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-13.00 — улица Байтик Баатыра, 5в, 9а;

9.00-17.00 — район Орто-Сайского рынка;

9.00-18.00 — отрезки улиц Водопроводной, Джаманбаева, Айни, Табалдиева, Логвиненко, Панфилова, Абдыкадырова, Боконбаева, Бейшеналиевой, бульвара Молодой Гвардии, проспекта Айтматова, улица Ахунбаева, 148;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек» (улицы Чалдыбар, Мажурум-Тал, переулок Коллективный), «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Чон-Арык, Шералиева, Садырбаева), «Ынтымак» (улицы Чон-Арык, Бозболток, Эркин-Тоо), «Босого» (проспект Манаса, улицы Тулебердиева, Ынтымак 1-7; Чуй 1-23, 41-46), отрезки улицы Тоголока Молдо и переулка Карагайского;

9.30-19.00 — отрезки улиц Бектенова, Скрябина.

2 Чуйская область

Аламединсский РЭС

9.00-17.00 — жилмассив «Торт-Гул» (улицы Кыял, Майрам, Карагул-Акмат, Мадиева, Конур-Осмон, Эгимбаева, Матыева, Бишкек, Акматбекова, Куюкова, Кумушалиева, Кыдыкеева, Нурмамбетова), села Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская, детский сад, медпункт), Берлик (улицы Жумаалы, Айдаралиева), Башкара-Суу, Заречное, Аламудун (улицы Панфилова, Гоголя), Маевка (улицы Замандаш, Келечек, Берекет), Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, район ПМК-3), Байтик;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Победа, Школьная, Суйская, Дорожная, Абая, Токтогула, Шопокова, Абдыкайыма, госпитомник), Гавриловка (улицы Горького, Новая Пушкина, Забайкальская, Горького, Школьная, Северная, Дружбы), Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Исмаил, Табышалиева, Бекбоева, Конок, Шаршенбай, Кенжебека, Якупбаева, Жылжымышева), Арал (улица Картанбаева), Жыламыш (улицы Байтору, Нуркан, Жыламыш), Сокулук (улицы Фрунзе, Достук), Кунтуу (улицы Молдосан, Сейдесенбаева, Иманалиева, Бейшеналиева, Осмоналы, переулок Западный), Фрунзе (улица Институтская), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская), Торт-Куль (улицы Советская, Западная), Военно-Антоновка (улица Первомайская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Западная, Комсомольская, Ленина, Зеленая, Центральная, Советская, Школьная, Свердлова, Энгельса, Крупская, Школьная, Луговая, Пушкина), Федоровка (улица Советская), город Кара-Балта (квартал «Западный», 12-15);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Кошевого, Ленина, Прогресс), Петровка (улицы Шевченко, Центральная), Беловодское (улица Восточная);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (улицы Советская, Сакебаева, Пионерская, Кирова, Ворошилова);

Чуйский РЭС

9.00-14.00 — села Арал, Ак-Бешим, Заказник.

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Балыкчи (улицы Аманбаева, Темирязевская, Крупской, Фучика, Алиева), села Орто-Орукту, Орукту, Чон-Орюкту, Бар-Булак, Шор-Булак, Конкино, Ирдык.

4 Ошская область