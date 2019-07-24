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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (382)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Секретарь Сапара Исакова рассказала о давлении

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Свидетель Бегимай Акимбаева полностью отказалась от ранее данных показаний. Она работала в приемной у Сапара Исакова. В суде она призналась, что на допросе находилась под давлением сотрудников ГКНБ.

«Допрос проходил вечером более шести часов. Я не выходила из кабинета. Не было воды, не выпускали в туалет. Были угрозы. Следователи устроили «карусель», задавали разные вопросы, в том числе и личного характера. Говорили, что Сапар Исаков украл $100 миллионов и меня тоже посадят. Между нами произошла словесная перепалка», — рассказала Бегимай Акимбаева.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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