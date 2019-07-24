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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (381)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Минфин подтвердил льготность кредита Эксимбанка

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня на допрос вызвали Бакыта Сыдыкова. С 2013 по 2018 год он работал в управлении госдолгом Министерства финансов, где рассчитывали показатель льготности, являются ли условия приемлемыми для Кыргызстана.

«По некоторым статьям нужно было отработать содержание и формулировки. Они касались суверенного иммунитета, неисполнения сторонами обязательств и суммы разового взноса», — отметил Бакыт Сыдыков.

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По его словам, грант-элемент соответствовал критериям льготности, которые установлены для республики. Уровень льготности рассчитывается в электронном виде. Также его можно перепроверить через калькулятор Международного валютного фонда.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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