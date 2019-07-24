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Общество

Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу

По итогам первого полугодия 2019-го самым коррумпированным государственным органом кыргызстанцы назвали Государственную таможенную службу. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Общий уровень коррупции в стране люди оценили в 13,9 балла. Это на 1,5 балла выше, чем полгода назад. При этом лидеры рейтинга коррумпированности при оценке ушли в минус.

Индекс доверия населения оценивался в баллах — от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Кыргызстанцам предлагали ответить на три вопроса: «Насколько вы доверяете определенному госоргану?», «Как вы оцениваете уровень коррупции в нем?» и «Как в целом оцениваете его деятельность?».

Самым коррумпированным госорганом кыргызстанцы считают Таможенную службу (−18,7 балла). Отметим, что за полгода уровень коррумпированности госоргана вырос на 5,3 балла.

В числе самых коррумпированных оказались Государственная служба исполнения наказаний (−10,2 балла), Министерство здравоохранения (−11,1 балла), Министерство внутренних дел (−7,9 балла).

По итогам первого полугодия этого года ни одному госоргану не удалось набрать даже 45 баллов в уровне по борьбе с коррупцией.

Меньше всего коррупции, по мнению кыргызстанцев, в местных госадминистрациях (41,4 балла), Госагентстве физической культуры и спорта (37,7 балла), Министерстве чрезвычайных ситуаций (37,3 балла), аппарате полномочных представителей правительства в областях (36,2 балла), Госкомитете информационных технологий и связи (35,3 балла) и Министерстве культуры, информации и туризма (35,1 балла).
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