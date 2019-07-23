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Общество

Энергообъекты Иссык-Кульской области готовят к зиме

Энергообъекты Иссык-Кульской области готовят к зиме. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

В настоящее время началась реконструкция на подстанции 110 кВ «Пржевальская» в Караколе, идет замена трансформатора тока мощностью 20х25 МВА, что повысит надежность работы.

Кроме этого, на подстанциях Иссык-Кульского филиала заменят устаревшие масляные силовые выключатели 110 кВ современными элегазовыми.

Помимо основных работ по подготовке к ОЗП, выполняются работы, связанные с предотвращением паводковых воздействий на энергообъекты.

На балансе Иссык-Кульского филиала НЭСК находятся 32 высоковольтные подстанции и 1 тысяча 281 километр линий электропередачи.
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