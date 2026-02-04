Депутат предложил начать производить в Кыргызстане солнечные панели

Депутат Алтынбек Кылычбаев на заседании Жогорку Кенеша выразил мнение, что в Кыргызстане необходимо построить завод по производству солнечных панелей.

Он отметил, что сейчас привлекаются инвестиции для установления солнечных панелей.

«Основное сырье для производства — кварцит. У нас 340 тысяч тонн залежей кварца. Во многих районах просят установить солнечные панели. Для того чтобы производить панели, понадобится около $1 миллиарда. Кроме солнечных панелей, можно производить и ряд другой продукции. Работой обеспечены 6 тысяч человек», — сказал парламентарий.

Он заметил, что Минэнерго следует обсудить данный вопрос с другими государственными органами.

Депутаты обсуждают поправки в Закон «О возобновляемых источниках энергии». Согласно законопроекту, субъекты ВИЭ будут перечислять 1 процент от выручки, полученной от продажи электроэнергии, в местный бюджет. Также инвесторы будут обязаны устанавливать накопители электрической энергии не менее 30 процентов от установленной мощности объекта.