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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (380)

ТВЕА уверяет, что передала чертежи оборудования, а в суде заявляют обратное

Китайская компания ТВЕА, проводившая модернизацию ТЭЦ Бишкека, уверяет, что передавала чертежи оборудования. Об этом говорится в письме на имя заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции».

По новой химводоочистке выявлено 74 дефекта и замечания. Устранены все за исключением предоставления подробных чертежей, так как этого условия нет в контракте. ТВЕА отдала «Электрическим станциям» инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию системы предварительного обессоливания подпиточной воды в котле.

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По вопросу установки подъемно-транспортного оборудования для воздухоподогревателя блоков № 3 и 4 в китайской компании заявили, что оно не входит в рамки проекта.

«Все чертежи переданы заказчику и в департамент экспертизы Госстроя. При необходимости наши специалисты могут работать с персоналом «Электрических станций», заменить и отремонтировать оборудование», — отмечается в письме.

Кроме того, ТВЕА уверяет, что перевела интерфейс на русский язык. Китайская сторона настаивает на том, что своевременно проводила обучение технического персонала ТЭЦ. Но у них страдает учебная дисциплина.

Напомним, директор столичной ТЭЦ Андрей Воропаев, ранее выступая свидетелем на допросе в суде по делу о модернизации теплоцентрали, заявил, что персонал не может самостоятельно работать в этой системе, что отсутствуют чертежи, деталировка. По его словам, если замечания не будут устранены, то можно ставить под сомнение модернизацию. Если китайцы уйдут, то ТЭЦ может просто встать.
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