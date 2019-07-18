Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кредитное соглашение готовила китайская сторона

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили экс-заместителя министра финансов Мирлана Байгончокова. Он рассказал, какую роль сыграло Министерство финансов в модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Минфин прорабатывал вопрос с китайской стороной о финансировании проекта. Мы получили письмо от «Эксимбанка», что он готов финансировать проект. В перечень документов входили технико-экономическое обоснование, контрактное соглашение, уровень внешнего долга. Кредитное соглашение Минфин не готовил, а получил от китайской стороны. Министерство энергетики отвечало за свод всех предложений», — сказал Мирлан Байгончоков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.