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Общество
Сюжет: Безопасный город (352)

«Безопасный город». На сегодня оплачено 43,4 процента штрафов

На сегодня в рамках реализации проекта «Безопасный город» зафиксировано 285 тысяч 338 штрафов. Об этом сегодня сообщил начальник отдела розыска УОБДД Бишкека Аян Койшыбаев.

По его словам, уже оплачено 124 тысячи 76 штрафов. Однако назвать сумму оплаченных штрафов не смог. При этом Аян Койшыбаев отметил, что в ГУОБДД обратились более 20 тысяч граждан, которые не могут найти свои транспортные средства.

«В настоящее время у нас нет полномочий для розыска автомобилей, которые когда-то продали по доверенности. Мы делаем ориентировки. Говорим своим сотрудникам, чтобы они останавливали авто. Но поставить их на штрафстоянку мы не можем. Мы можем только связать нынешнего владельца и предыдущего. И они уже дальше сами решают свои проблемы. Поэтому мы предлагаем вновь ввести обязательную доверенность с 1 сентября по 31 декабря 2019 года», — заключил он.
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