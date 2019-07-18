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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (377)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. По химцеху до сих пор нет сметы

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Начальник отдела капитального строительства Калыбек Алиев сообщил, что адаптацию проекта проводил НИИ «Энергопроект». Он же составлял по заявке «Электрических станций» смету по модернизации теплоцентрали после завершения проекта.

На момент госприемки выявлено 228 замечаний. В настоящее время осталось три больших замечания — отсутствие чертежей, грузоподъемных механизмов, сметы по химцеху.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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