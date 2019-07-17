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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (375)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Китай диктовал условия по кредиту

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня допросили еще одного свидетеля — экс-заместителя министра энергетики Райымбека Мамырова.

По его словам, у энергетиков была практика с международными кредитами привлекать гранты.

«Еще в Кыргызэнерго мы привлекали международные кредиты с грантовыми составляющими не менее 30 процентов от общей суммы. Это мы озвучили представителям ТВЕА. Мы просили облегчить условия кредита», — сказал Райымбек Мамыров.

Он добавил, что китайский кредит двусторонний. Он более жесткий. «Кто давал деньги, тот и диктовал условия», — пояснил Райымбек Мамыров.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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