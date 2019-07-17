Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Допрашивается бывший директор теплоцентрали

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня допрашивают бывшего директора теплоцентрали Бишкека Осмонбека Бакиева. По его словам, контрактное соглашение готовили две-три недели. За это время успели внести все замечания.

«Документы были приурочены к саммиту, но давления никакого не было. Времени было достаточно. Все замечания учли, они были неотъемлемой частью контрактного соглашения», — сказал Осмонбек Бакиев.

Он отметил, что на подготовку технико-экономического обоснования уходят годы. По кыргызским стандартам для составления ТЭО должна быть целесообразность проекта. При крупных проектах по такому пути, как предложила китайская компания ТВЕА, не было необходимости идти.

«Если делать проект, то нужно делать как надо, а не ссылаться на нехватку», — пояснил бывший директор столичной ТЭЦ.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.