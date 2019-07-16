Большинство читателей 24.kg выступает за легализацию марихуаны

Депутат парламента Дастан Бекешев выступил с неожиданным предложением в Twitter. Он считает, что из бывшей авиабазы «Манас» нужно сделать свободную игровую зону и легализовать на ее территории продажу и употребление легких наркотиков.

24.kg провело опрос среди читателей, чтобы выяснить, как аудитория восприняла инициативу народного избранника.

Выяснилось, что 32 процента респондентов поддерживают эту идею. 23 процента — считают предложение аморальным и недоумевают, как вообще можно на законодательном уровне позволить торговать анашой?

18 процентов не воспринимают, похоже, инициативу Бекешева всерьез, и полагают, что она популистская. 16 процентов согласны, но с тем условием, чтобы марихуану продавали только иностранцам.

Лишь 10 процентов читателей высказались, что анаша — наркотик легкий и ничего страшного в том, чтобы им торговать свободно и открыто, нет.

Отметим, что ранее с аналогичным предложением выступил глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов. Он заявил, что для развития туризма надо разрешить продавать марихуану.