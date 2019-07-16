«Безопасный город». В ближайшее время станет известно, кто прошел во второй этап

«В ближайшее время ожидается, что комиссия должна определить те компании, которые переходят во второй этап в рамках реализации проекта «Безопасный город», — сообщил журналистам глава Госкомсвязи — советник президента страны Дастан Догоев.

По его словам, в рамках реализации второго этапа проекта «Безопасный город» 27 июня состоялась процедура вскрытия тендерных заявок. Желание участвовать в конкурсе изъявили четыре компании. Сейчас тендерная комиссия проводит их оценку на предмет соответствия квалификационным требованиям и техническим спецификациям.

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«На втором этапе ожидается оценка финансовых предложений. По итогам будет определен победитель и заключен контракт. Победитель должен реализовать проект в течение 12 месяцев. Второй этап проекта включает в себя поставку, установку и запуск 306 аппаратно-программных комплексов, из которых 266 стационарных и 40 передвижных», — подчеркнул Дастан Догоев.

В рамках законодательства временные рамки для проведения оценки соответствия квалификационным и техническим требованиям не установлены. «Тендерная комиссия работает в этом направлении. Со стороны закупающей организации в лице Госкомсвязи ведется работа по обеспечению равных условий для всех участников и комиссии», — заключил глава госкомитета.