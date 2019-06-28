«Безопасный город». Кому достанется вторая фаза проекта

В 2020 году по второму этапу проекта «Безопасный город» запустят камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Аппаратно-программными комплексами планируют охватить 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных.

Вчера состоялось вскрытие тендерных заявок. По предварительным подсчетам, проект оценивают в $24 миллиона 77 тысяч, но итоговая сумма будет известна лишь после оценки технических предложений.

Безопасный Кыргызстан

Второй этап проекта охватит все области республики, два города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта. Локации установки камер согласованы с ГУОБДД МВД и местными органами власти, исходя из аварийности на дорогах.

Ожидается, что в течение 5 лет в бюджет поступит около 20 миллиардов сомов.

Как сообщил заместитель главы Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров, после оценки квалификации и технических решений поставщики, прошедшие предквалификацию, допускаются к следующему этапу конкурса на представление своих ценовых предложений, который длится 21 день.

По результатам вскрытия ценовых предложений победу присудят поставщику, предложившему наименьшую цену при условии внесения гарантийного обеспечения конкурсной заявки.

«Второй этап проекта «Безопасный город» охватит всю страну. После заключения договора подрядчику дадут срок до года, чтобы получить разрешительные документы и установить аппаратно-программные комплексы. Подключение областей, скорее всего, будет поэтапным. Полноценный запуск проекта планируем только в 2020 году», — отметил Кубаныч Шатемиров.

Заявки на участие в конкурсе подали четыре компании. Еще до объявления тендера некоторые из них проявили заинтересованность в проекте. Репутация же других настолько подмочена, что неизвестно, на что они рассчитывают.

Партнер по первому этапу

Концерн радиостроения «Вега», выигравший аукцион по первому этапу «Безопасного города», готов установить камеры по всей стране. Представители компании не скрывали, что подадут заявку на второй этап. Нареканий к их работе нет. Обязательства по первой фазе хоть и с задержками и долгими согласованиями выполнены.

В 2004 году указом президента РФ концерну определена задача обеспечения приоритетного развития ключевых технологий радиостроения, радиолокационных средств и систем разведки и управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики страны.

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Компания создана в 1944 году для разработки и внедрения радиолокационного оборудования для самолетов и истребителей. Она имеет опыт создания ситуационного центра в Армении и Никарагуа для международной организации гражданской обороны Женевы (Швейцария). Выполняла работы по снижению очагов аварийности в Москве, разрабатывала программы для госструктур России.

Ранее 24.kg сообщало, что учредителями компании являются двое 30-летних граждан Кыргызстана Ибраимов Тимур Санжарбекович и Акамбаев Шаймерден Тилекович, а также ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова и Министерство имущественных отношений РФ.

Тимур Ибраимов является владельцем кафе Dolce Vita, учредил ОсОО «КМА компани» и «Спец Проект Монтаж». Во второй фирме учредителем является и Шаймерден Акамбаев. За ним числятся и другие ОсОО — Accоmpany.КG и «Новиком групп». Некоторые компании не платят налоги.

Шаймерден Акабаев, судя по всему, сын бывшего акима Первомайского района Бишкека и экс-мэра Джалал-Абада Тилека Акабаева. Ныне он управляющий Джалал-Абадским филиалом ОАО «Айыл Банк» и депутат городского кенеша, лидер фракции СДПК.

Остается загадкой, как молодые кыргызстанцы попали в состав учредителей оборонного концерна России с 75-летней историей.

В Госкомсвязи тогда пояснили, что, скорее всего, концерн «Вега» создал консорциум с кыргызской компанией, учредителями которой и являются Ибраимов и Акамбаев.

Единственным учредителем «Веги» является Министерство имущественных отношений России.

Старые друзья

Немало крови чиновникам и участникам аукциона по первому этапу проекта испортило ОсОО «Безопасность информационных систем». Компания не признавала поражения и надеялась на победу. Она на самом деле составляла серьезную конкуренцию «Веге». «БИС» имеет большой опыт в фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 45 регионах России.

Ее учредитель Медяный Сергей Иванович. Фирма зарегистрирована в Воронеже. Сфера деятельности обширная — от малярных работ до строительства линий связи и метро.

Основным направлением все же являются консультации и работы в области компьютерных технологий. «БИС» работает еще в 28 сферах, имеет восемь лицензий. Основной заказчик — казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности».

Тогда компания шла в консорциуме с ОАО «Кыргызтелеком». После того как «БИС» проиграла и завалила комиссию жалобами, Кыргызтелеком переметнулся на сторону победителя, заявив, что нарушений не было.

На второй этап «Безопасного города» «БИС» опять в компаньоны взял Кыргызтелеком. Еще один участник консорциума — ОсОО «Гранд ПРО». Компанией руководит Кичкин Игорь Сергеевич.

По данным Министерства юстиции, ОсОО занимается оптовой неспециализированной торговлей. Многие бишкекчане заочно знают владельца фирмы. Он оформлял центральную площадь Ала-Тоо к Новому году. «Бишкексвет» покупал у «Гранд ПРО» светильники.

Знатоки безопасности

В конкурсе также участвует ALT Technology LLC. Учредители компании — Шейх Мухаммед Садик и Аддулла Мухаммед Матар Лахей Альфаласи. Компания зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах.

На официальном сайте компании указано, что она имеет 20-летний опыт предоставления качественных IT-услуг.

Какое именно решение может предложить ALT Technology LLC, пока непонятно. На сайте не удалось найти проекты, связанные с фиксацией нарушений ПДД. Не исключено, что у компании есть уникальные решения, ведь столица ОАЭ Абу-Даби считается самым безопасным городом в мире.

Партнеры ALT Technology LLC — «Коркем-Телеком» (Казахстан), INFRANET (Узбекистан) и «Спец Проект Монтаж» (Кыргызстан). По крайней мере, из этих компаний привлечены квалифицированные специалисты, как того требуют условия конкурса.

Китайское предложение

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd подала заявку совместно с ОсОО «Световод». Shenzhen позиционирует себя как компания, разрабатывающая программы «Умного города» и искусственного интеллекта в КНР. Службы искусственного интеллекта включают служебных роботов, беспилотные платформы летательных аппаратов, системы распознавания лиц, интеллектуальные системы видеоанализа.

Компания также занимается исследованием, разработкой, распространением и эксплуатацией мобильных онлайн-игр.

Проект она планирует реализовывать совместно с ОсОО «Световод». Местная компания принадлежит Ачылову Алманбету Алмазбековичу. В 2018-м ее возглавлял Аденов Айбек Талантбекович. Большими успехами она похвастать не может.

Самый большой государственный контракт был в 2016 году, когда «Световод» получил из бюджета 2 миллиона 691 тысячу сомов, при этом заплатив за год налогов всего лишь 5,4 тысячи сомов.

В 2017-м компания заплатила 384,9 тысячи сомов налогов, а из бюджета получила 960,3 тысячи сомов. В 2018-м налоги остались примерно на том же уровне — 370,1 тысячи сомов, а выплаты из бюджета упали до 21,2 тысячи сомов.

Впереди у тендерной комиссии тщательное изучение технических предложений конкурсантов. Лишь после отбора наиболее подходящей заявки станет известна цена.