Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Техническое задание писали на коленке

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня допрашивают директора ТЭЦ Бишкека Андрея Воропаева. По его словам, вопрос проведения реконструкции поднимался с 2005 года.

«Особых документов мы не нашли. В январе 2013-го узнали о компании ТВЕА. До этого были предложения других предприятий. Техническое задание писалось на коленке в течение двух суток. За такой короткий срок проработать такой объем работы невозможно. Было распоряжение подготовить техзадание от Жолдошбека Назарова», — сказал Андрей Воропаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.