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Общество

В Кыргызстане стартовал международный этнокарнавал «Иссык-Куль собирает друзей»

В Кыргызстане стартовал международный этнокарнавал «Иссык-Куль собирает друзей», организованный Министерством образования и науки и Республиканским центром детства и юношества «Сейтек». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в мероприятии принимают участие более 400 детей из России, Казахстана, Узбекистана и всех областей КР.

«Цель этнокарнавала — изучение, возрождение и сохранение этнокультурных особенностей Кыргызстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, установление дружеских отношений, развитие художественных, музыкальных, вокальных, хореографических умений детей. В рамках мероприятия состоится конкурс детского творчества «Иссык-Куль собирает друзей», который пройдет по пяти номинациям и завершится гала-концертом», — добавили в Минобразования.
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