Международный деловой совет поддерживает запрет на полиэтилен. Частично

Международный деловой совет опроверг информацию директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства о поддержке запрета на ввоз полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщил заместитель директора Международного делового совета Данияр Медеров.

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По его словам, информация, сказанная на пресс-конференции, в части утверждения, что Международный деловой совет поддержал запрет на ввоз, изготовление и реализацию пластиковой продукции, в том числе пакетов, не соответствует действительности.

«Наша организация, в числе других бизнес-ассоциаций поддержала только идею запрета полиэтиленовых пакетов толщиной 20 микрон. Это отражено в разработанном ГАООСЛиХ анализе регулятивного воздействия. Никакие иные инициативы, кроме обозначенной, со стороны нашей организации поддержаны не были», — сказал Данияр Медеров.