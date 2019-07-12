Международный деловой совет поддерживает запрет на полиэтилен. Частично

Международный деловой совет опроверг информацию директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства о поддержке запрета на ввоз полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщил заместитель директора Международного делового совета Данияр Медеров.
По его словам, информация, сказанная на пресс-конференции, в части утверждения, что Международный деловой совет поддержал запрет на ввоз, изготовление и реализацию пластиковой продукции, в том числе пакетов, не соответствует действительности.
«Наша организация, в числе других бизнес-ассоциаций поддержала только идею запрета полиэтиленовых пакетов толщиной 20 микрон. Это отражено в разработанном ГАООСЛиХ анализе регулятивного воздействия. Никакие иные инициативы, кроме обозначенной, со стороны нашей организации поддержаны не были», — сказал Данияр Медеров.