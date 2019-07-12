Гослесхоз намерен запретить ввоз полиэтиленовых пакетов

Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства разработало закон о запрете на выпуск полиэтиленовой продукции. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, изменения предполагают запрет на ввоз, изготовление и реализацию пластиковой продукции, в том числе пакетов.

«Сейчас мы отдали документы в Минэкономики. Если это ведомство одобрит нашу идею, будем вносить закон на дальнейшее рассмотрение. Мы получили одобрение Международного делового совета, который согласился с нашими доводами. Я думаю, что предпринимателям предоставят преференции для того, чтобы они смогли реализовать свою продукцию и перешли на другую», — сказал Абдыкалык Рустамов.