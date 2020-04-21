Лесным хозяйствам страны купили более 205 тысяч саженцев плодовых деревьев

Для Каракольского и Чуйского лесных хозяйств купили 205 тысяч 904 саженца плодовых пород яблони (летние и зимние сорта), абрикоса и грецкого ореха. Об этом сообщает пресс-служба Гослесхоза.





«В этом году 13 пилотным лесным хозяйствам предстоит выполнить лесовосстановительные работы на общей площади более 700 гектаров. Кроме того, в целях охраны насаждений от скота и для содействия естественному возобновлению лесов на некоторых лесных участках ведем работы по установке огородительных заборов», — отметили в ведомстве.