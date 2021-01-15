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Происшествия

В управлении Гослесхоза получали взятки от стройкомпаний за выдачу разрешений

АКС ГКНБ выявила устойчивую коррупционную схему в Чуй-Бишкекском территориальном управлении Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в ведомстве регулярно получали взятки от строительных компаний за выдачу положительного заключения государственной экологической экспертизы, необходимой для возведения социальных и коммерческих объектов.

«Сотрудники этого управления внедрили механизмы, позволяющие искусственно создавать препятствия в получении разрешительно-лицензионных документов, и вынуждали представителей коммерческих организаций давать взятку в размере от $500 до $5 тысяч. По результатам проведенных мероприятий, после получения очередной взятки с поличным был пойман старший инспектор ведомства», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180068/
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