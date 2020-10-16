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Общество

Аксыйскому лесхозу передано оборудование на сумму более 869 тысяч сомов

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства передало Аксыйскому лесному хозяйству оборудование для системы капельного орошения на сумму 869 тысяч 467 сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГАООСиЛХ.
 
По ее данным, помощь оказана в рамках проекта «Интегрированное управление лесными экосистемами КР», финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом.
 
Комплект для системы капельного орошения состоит из резервуара для воды с большой вместимостью, полиэтиленовых труб, фильтров, капельных лент, кранов и фитингов, заглушек для труб и многого другого. Оборудование предоставлено в целях достижения максимальной приживаемости лесных и плодовых культур в пилотном Аксыйском лесном хозяйстве.
 
Общая территория Аксыйского лесного хозяйства составляет 62 тысячи 589 гектаров, из них лесная площадь составляет 41 тысячу 303 гектара, покрытое лесом — 29 тысяч 934 гектара. На территории лесхоза растут грецкий орех, фисташка, миндаль, многие виды медоносных и лекарственных трав.
 
«Ранее аналогичные материалы и оборудование были предоставлены пилотным Кара-Кульджинскому и Каракольскому лесным хозяйствам. Для осуществления этих мероприятий были выделены инвестиции в размере более $8 миллионов», — рассказали в Гослесхозе.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169471/
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