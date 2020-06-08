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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Гослесхозу выделили $1,1 миллиона для борьбы с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом из средств проекта «Интегрированное управление лесными экосистемами КР», финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом, выделено $1,1 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба Гослесхоза.

По ее данным, часть средств помощи в сумме $15 тысяч выделена на закупку 10 тонн хлора для МЧС на проведение дезинфекционных работ.

«Еще на $85 тысяч закуплены средства индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, маски, костюмы, очки, респиратор, противогазы, ранец противопожарный и антисептики) для обеспечения безопасности работников лесных хозяйств страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для поддержки населения закуплены саженцы плодово-ягодных культур: смородины, яблони, вишни, абрикоса и других видов на общую сумму $200 тысяч.

«В рамках проекта около $800 тысяч будет направлено на закупку противопожарного оборудования для 28 лесных хозяйств Кыргызстана», — заключили в Гослесхозе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155253/
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