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Общество

Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверили 270 бань и саун

В столице проверили 270 бань и саун на опасные выбросы в атмосферу. Об этом сообщил главный специалист санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека Бердибек Кыштобаев. 

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По его словам, на местах выписали восемь предписаний и составили 12 протоколов по устранению нарушений. Помимо этого, ежедневно в столице, в частности в жилых массивах, проводятся рейды и разъяснительные беседы с теми, кто топит свои печи отходами швейного производства, автомобильными маслами, изделиями из пластмассы, каучука, автомобильными покрышками. 

Отмечается, что основными загрязнителями воздуха в Бишкеке являются автомобили, жилмассивы, свалочный полигон и теплоэлектроцентраль. 
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