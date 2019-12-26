Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверили 270 бань и саун

В столице проверили 270 бань и саун на опасные выбросы в атмосферу. Об этом сообщил главный специалист санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека Бердибек Кыштобаев.

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По его словам, на местах выписали восемь предписаний и составили 12 протоколов по устранению нарушений. Помимо этого, ежедневно в столице, в частности в жилых массивах, проводятся рейды и разъяснительные беседы с теми, кто топит свои печи отходами швейного производства, автомобильными маслами, изделиями из пластмассы, каучука, автомобильными покрышками.

Отмечается, что основными загрязнителями воздуха в Бишкеке являются автомобили, жилмассивы, свалочный полигон и теплоэлектроцентраль.