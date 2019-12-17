В Кыргызстане увеличивается число редких животных и птиц на охраняемых природных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Гослесхоза.



















Кадры получены с фотоловушек, установленных на территории Общественного объединения «Чегетей-Тоо» в урочище Кумуштак Таласского района. На этот раз в объектив фотокамеры попали козероги, медведь, дикообраз, куропатки и кролики, которые ведут здесь активный образ жизни, особенно ночью. По всей территории Общественного объединения «Чегетей-Тоо» установлено 16 фотоловушек для отслеживания и мониторинга учета диких животных.

«Раньше было большим затруднением обнаружить диких животных и снежного барса. Если 15 лет назад снежный барс был на грани вымирания, то сегодня мы с гордостью можем говорить, что он вернулся», — отметили в пресс-службе.

Экологи призывают бережно относиться к окружающей среде, растительному и животному миру.