Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Никто не знает, как ремонтировать китайский блок

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня дает показания бывший директор теплоцентрали Нурлан Омуркул уулу. Он уверяет, что стоимость работ завышена, но документально подтвердить это не может.

Кроме того, он добавил, что персонал ТЭЦ Бишкека не сможет отремонтировать оборудование, поставленное ТВЕА. «Нет бумаги, как ремонтировать. На заводе-изготовителе не дают паспорт на запчасти», — сказал Нурлан Омуркул уулу.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.