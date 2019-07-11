10:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (367)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Цены завышали и указывали дважды — свидетель

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня дает показания бывший директор теплоцентрали Нурлан Омуркул уулу. По его словам, объем работ подгоняли к сумме $386 миллионов.

«К примеру, серьга для подъема груза стоила $10 тысяч. Турбинное масло сидело в цене самой турбины. Где-то цены завышали, где-то указывали дважды», — сказал Нурлан Омуркул уулу.

Он добавил, что китайская компания ТВЕА изначально отказывалась строить топливоподачу на ТЭЦ Бишкека. Позже вопрос решили и объект построили.

«Два энергоблока частично подключили к старым сетям. Сказать, что построили новую ТЭЦ, нельзя. За такую цену можно было лучше построить», — отметил бывший директор теплоцентрали.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев возмущен наручниками
Суд по модернизации ТЭЦ. Свидетель рассмешил судью своими родственными связями
Суд по модернизации ТЭЦ. Причиненный ущерб может измениться
Суд по модернизации ТЭЦ Бишкека. ТВЕА не может устранить неполадки
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокат Айбека Калиева срывает процесс
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Исхак Масалиев носил мне рыбу во&nbsp;время моего правления Алмазбек Атамбаев: Исхак Масалиев носил мне рыбу во время моего правления
Исаков заявил, что за&nbsp;делом по&nbsp;Историческому музею стоит Сооронбай Жээнбеков Исаков заявил, что за делом по Историческому музею стоит Сооронбай Жээнбеков
Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не&nbsp;может найти Бусурманкула Табалдиева Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не может найти Бусурманкула Табалдиева
Неделя-24. Угрозы Атамбаева и&nbsp;попытка Омурбека Бабанова вернуться в&nbsp;страну Неделя-24. Угрозы Атамбаева и попытка Омурбека Бабанова вернуться в страну
Бизнес
Card to&nbsp;Card от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: переводы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Казахстан Card to Card от «Халык Банк Кыргызстан»: переводы из Кыргызстана в Казахстан
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Интерактивное ТВ&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане стало еще удобнее Интерактивное ТВ в Кыргызстане стало еще удобнее
Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в&nbsp;строительстве Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в строительстве