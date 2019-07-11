В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня дает показания бывший директор теплоцентрали Нурлан Омуркул уулу. По его словам, объем работ подгоняли к сумме $386 миллионов.

«К примеру, серьга для подъема груза стоила $10 тысяч. Турбинное масло сидело в цене самой турбины. Где-то цены завышали, где-то указывали дважды», — сказал Нурлан Омуркул уулу.

Он добавил, что китайская компания ТВЕА изначально отказывалась строить топливоподачу на ТЭЦ Бишкека. Позже вопрос решили и объект построили.

«Два энергоблока частично подключили к старым сетям. Сказать, что построили новую ТЭЦ, нельзя. За такую цену можно было лучше построить», — отметил бывший директор теплоцентрали.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.